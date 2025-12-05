Bochas: jugaron por el Oficial y terminó el Torneo “Día del Bochófilo”

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” se prepara para cerrar el 2025 y fue con instancias decisivas en los Torneos Oficiales de Damas y Caballeros y el cierre para el Torneo “Día del Bochófilo” que reunió a una importantísima cantidad de equipos.

En la competencia oficial, las Damas jugaron las Semifinales y Flor Vallejos y María Victoria Maíz, irán por el título y en Caballeros, se jugó la ronda de perdedores donde se impusieron Juan Pablo Notararigo y Martín Orradre. Ya esperaban, por ganadores de los Play-Off, Juan Cruz Lis y Emanuel Lis de La Amistad.

La definición en Caballeros volverá a ser por doble eliminación enfrentando a cada uno de los representantes de Pueblo Nuevo contra los de La Amistad en la primera de las jornadas.

Por otro lado, en el Torneo “Día del Bochófilo”, festejaron Karina Urrutia, Natalia Berho y Cora Maradeo de Loma Negra y Stefano, Tiziano y Martin Orradre de Pueblo Nuevo.

Los resultados:

Damas:

Semifinales

Vanesa Landoni (La Amistad) 9 – 12 María Maíz (Pueblo Nuevo)

Flor Vallejos (Pueblo Nuevo) 12 – 6 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

Caballeros:

Ronda Perdedores

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Thiago García (Álvaro Barros)

Martín Orradre (Pueblo Nuevo) 12 – 10 Jorge Medina (Loma Negra)