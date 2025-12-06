Comenzó el fin de semana largo con intenso movimiento vehicular hacia la Costa Atlántica

Los principales accesos a laregistran este sábado un importante caudal de vehículos desde las primeras horas de la mañana, según informó. La combinación devolvió a reforzar el tránsito en dirección ay las ciudades balnearias, que se consolidan como los sitios más buscados para este fin de semana largo.

En la Autovía 2, el peaje de Samborombón muestra uno de los mayores volúmenes de circulación: miles de vehículos avanzan en sentido a la Costa y un número considerable regresa hacia la Ciudad de Buenos Aires. En este tramo, por la mañana se registraban unos 1.800 vehículos por hora hacia la Costa Atlántica.

Mientras tanto, en el peaje de Maipú, también se da movimiento constante rumbo a Mar del Plata, con unos 600 coches ingresando por hora.

Por Ruta 11

En tanto, la Ruta 11 mantiene un flujo intenso a la altura del peaje La Huella, una de las principales vías de acceso a los destinos del Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell. Allí se registraron cerca de 1.350 vehículos en sentido a la Costa Atlántica cada hora.

El movimiento vehicular se mantiene sostenido y no se descartan demoras en distintos tramos, especialmente en accesos a peajes y zonas de mayor carga turística. Desde Aubasa reiteraron la importancia de circular con precaución y respetar las velocidades máximas ante la alta densidad de tránsito.