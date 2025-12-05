Avances para el tratamiento de los tumores de mama con aportes bonaerenses

Las investigadoras del Laboratorio de Microambiente Tumoral (CIBA-CITNOBA)realizaron recientemente im, que reflejaron en dos artículos publicados en revistas científicas de alcance internacional.

El artículo cuya primera autora es Daiana Vitale fue publicado en “IUBMB Life”, revista perteneciente a la International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). En él, Vitale expone la investigación realizada sobre un tipo de cáncer de mama (denominado “triple negativo”) muy agresivo y difícil de tratar.

“El gran desafío de estos tumores es que suelen desarrollar resistencia a los tratamientos y obligan a usar dosis altas de quimioterápicos fuertes, lo cual, a su vez, genera efectos secundarios. Esto limita la posibilidad de aumentar las dosis o prolongar los ciclos de tratamiento en pacientes”, describe la doctora Vitale, investigadora y docente de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA).

Alternativa

De esta manera, la investigación halló una posible alternativa que, combinada con un compuesto de origen vegetal, demostró ser capaz de potenciar el efecto de la quimioterapia, sin aumentar su dosis ni toxicidad celular.

“Esta estrategia se basa en ‘preparar´ molecularmente al tumor para que responda mejor, atacando no solo a las células tumorales, sino también a su microambiente, que suele favorecer su resistencia a la terapia”, sostiene Vitale.

Ácido hialurónico

En tanto, el artículo que tiene como primera autora a Ina Sevic, aparecido en la revista “Journal of Molecular Sciences”, mostró que el ácido hialurónico, un componente del microambiente del tumor, es capaz de modular la actividad de ciertos genes de reparación del ADN.

“Esta interacción es importante porque alteraciones en estos genes favorecen la progresión y agresividad del tumor. Profundizar en estos mecanismos abre nuevas posibilidades para el desarrollo de estrategias terapéuticas, en particular para subtipos de cáncer de mama con opciones limitadas, como el triple negativo”, señala la doctora Sevic.

Para Sevic, investigadora asistente del laboratorio, lo más destacado del estudio es su “perspectiva integral”, lograda por la combinación de análisis de tejidos de pacientes con experimentos en modelos celulares.

La científica explica que estos resultados son el fruto de la colaboración interdisciplinaria e institucional: “El avance del proyecto fue posible gracias al aporte de los equipos de ginecología, patología, cirugía y del laboratorio de análisis clínicos del Hospital Interzonal General de Agudos Abraham F. Piñeyro y de la Clínica Centro. Su participación permitió integrar los análisis clínicos con los estudios desarrollados en el laboratorio, haciendo posible el desarrollo completo del proyecto”.

“Competitividad internacional”

Ambas investigadoras consideran que la reciente publicación de dos artículos científicos en revistas de alcance mundial por parte del Laboratorio de Microambiente Tumoral revelan la “capacidad científica local” y la “competitividad internacional” del equipo.

Resaltan “la importancia de sostener y promover espacios de investigación de excelencia, donde buenas ideas, expertise y recursos converjan para generar conocimiento con impacto global”.

El Laboratorio de Microambiente Tumoral está dirigido por la doctora Laura Alaniz, investigadora independiente del CONICET y docente de la UNNOBA. Lo integran la investigadora Ina Sevic, la becaria posdoctoral Daiana Luján Vitale y los becarios doctorales Antonella Icardi, Catalina Latina, Candela Morán Maidana y Paolo Rosales. (DIB)