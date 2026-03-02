El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó por unanimidad la rendición del ejercicio 2024 de Olavarría | Infoeme
Lunes 02 de Marzo 2026 - 15:23hs
Lunes 02 de Marzo 2026 - 15:23hs
 economia
 2 de Marzo de 2026 | 14:40

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia aprobó por unanimidad la rendición del ejercicio 2024 de Olavarría

El Municipio de Olavarría fue notificado en las últimas horas del fallo elaborado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que lleva las firmas de Daniel Carlos Chillo, Ariel Héctor Pietronave, Juan Pablo Peredo, Gustavo Eduardo Diez y Federico Gastón Thea.

En el mismo, en su artículo primero resuelve: “Aprobar por unanimidad la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Olavarría, ejercicio 2024”.

Cabe destacar que la misma había sido rechazada en el Concejo Deliberante por toda la oposición.

