Olavarría presente en el Pre-Congreso Provincial de Salud

Días atrás se realizó en Azul el primer pre congreso de salud en el marco del Congreso Provincial de Salud que se realizará en Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril. Se trata de un encuentro anual organizado por el Ministerio de Salud bonaerense que reúne a trabajadores y trabajadoras de la salud, equipos municipales, sindicatos, entidades universitarias y autoridades para debatir, compartir experiencias, presentar trabajos científicos, planificar la integración del sistema sanitario provincial y debatir políticas sanitarias en el marco del Plan Quinquenal.

"Venimos a rendir cuentas, contar en qué invertimos el tiempo y los recursos", dijo el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, ante un auditorio colmado de trabajadores, trabajadoras y autoridades sanitarias de la Región Sanitaria IX.

El encuentro contó con la presencia de los intendentes de Olavarría, Bolívar, Tapalqué, Benito Juárez, Lamadrid, Azul y Laprida, siete de los diez que integran la región. Antes del pre congreso, los jefes comunales se reunieron con el ministro Kreplak para realizar un diagnóstico y análisis de la situación social y sanitaria que atraviesa cada uno de los distritos. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio comienzo así a los 12 pre congresos que se llevarán a cabo en las diferentes regiones sanitarias, para delinear los ejes y propuestas que formarán parte del próximo Congreso Provincial de Salud.

La presentación en estos encuentros que funcionan como instancias de debate y construcción colectiva, está a cargo del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien expone los lineamientos que actuarán como ejes de debate en el Congreso.

“Hay muchos avances, aún a pesar de la situación económica muy grave, hay muchos avances en gestión que demuestran resultados sanitarios que ya se pueden ver en la población, así que también los queremos contar”, expresó el ministro Kreplak este jueves en Azul. “El trabajo articulado, la planificación y el uso eficiente de los recursos, es fundamental. Para eso está el Estado y es lo que venimos haciendo nosotros acá: poner reglas”, aseguró durante su presentación.

Uno de los ejes principales en esta oportunidad tiene que ver con las políticas de ajuste y desregulación por parte del Gobierno nacional en relación al financiamiento público en salud, el debilitamiento de la rectoría estatal nacional y la precarización de la prestación de servicios y sobrecarga del sector público. En este contexto, se plantean avances y pasos a seguir para continuar garantizando màs y mejor salud, acceso y en pos de un sistema de salud integrado.