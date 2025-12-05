El intendente Wesner recibió al embajador de la República Federal de Alemania

En el inicio de la mañana de este viernes el intendente Maximiliano Wesner recibió en el Palacio Municipal al embajador de la República Federal de Alemania, Dieter Lamié, en el marco de la visita a Olavarría del emisario germano en conmemoración de los 200 años de amistad entre Alemania y Argentina. La fecha remonta a 1825, año en el que se concretó la que se denomina como la primera inmigración organizada a estas tierras.

El encuentro se llevó a cabo en la sala de reuniones, donde el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo, además de la concejala Belén Abraham.

En la ocasión el intendente Wesner agradeció no solo la visita al Palacio Municipal sino la recorrida que el embajador ha realizado por Colonia Hinojo, Colonia San Miguel y Colonia Nievas, fundadas por alemanas del Volga y que integran nuestro Partido. En ese sentido, vale destacar que funcionarios municipales asistieron el último jueves a la recepción que se realizó en Colonia Hinojo.

Wesner narró acerca de la fuerte vinculación que desde la comuna se mantiene con cada una de las comunidades, con el objetivo de mantener e incluso robustecer la identidad de cada una, como así también acompañar el desarrollo de sus respectivas comunidades.

Se destacó el trabajo articulado que durante todo el año se despliega a través de propuestas que son impulsadas, por ejemplo, desde el área de Turismo con la realización de los denominados “Bus Turístico”, “Cicloturismo” y caminatas turísticas interculturales. También se mencionó lo hecho desde el área de Patrimonio, con actividades, exposiciones y muestras que se han desarrollado en los Museos de los Pueblos ubicados tanto en Colonia Hinojo como en Colonia San Miguel.

Párrafo aparte amerita la mención acerca del acompañamiento para la realización de las fiestas tradicionales, que convocan a multitudes cada año, como lo son la Kreppelfest en Colonia Hinojo y la Kerb en Colonia San Miguel y Colonia Nievas. Desde el Municipio se enfatizó el compromiso en la continuidad de esta articulación, sino también el deseo de seguir profundizando la vinculación y el trabajo conjunto.

El embajador alemán, por su parte, expresó también su deseo de poder concretar acciones cooperativas entre Alemania y Olavarría, además de agradecer la recepción que tuvo en las distintas actividades que protagonizó.