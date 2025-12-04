Más salidas en el Gobierno: renunció el subsecretario de Derechos Humano Alberto Baños

El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentó este jueves la renuncia a su cargo luego de casi dos años de gestión, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Baños respondía al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su salida del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires para, después, resolver su permanencia un tiempo más.

Ex juez del fuero penal, Baños había asumido la Secretaría de Derechos Humanos desde el inicio del gobierno de Javier Milei, quien en mayo de este año resolvió degradar al organismo a Subsecretaría.

En noviembre pasado, el ex funcionario había quedado en el centro de la polémica al hablar de un “negocio” de los derechos humanos y de una “memoria sesgada” sobre los desaparecidos de la última dictadura en el marco de una presentación en Comité contra la Tortura de la ONU.

“La política de memoria en los términos de la gestión actual se están cumpliendo con una memoria amplia, no como pretenden algunos ideólogos del pasado", expresó en aquella oportunidad", expresó en aquella oportunidad.

Y afirmó que "hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Lamentablemente, más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos y nosotros no lo vamos a tolerar”. (NA)