HCD: este viernes juran los concejales electos y se conforman las nuevas comisiones

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría informó que tras las Elecciones Legislativas, este viernes se realizará la sesión preparatoria constitutiva en la que se los concejales electos para el período 2025 - 2029 jurarán.

La jornada democrática tendrá lugar desde las 18 en el Centro de Convenciones de Olavarría (CCO), ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) al 1500.

Las actividades comenzarán con una sesión especial destinada a tratar la reincorporación al cuerpo de los concejales Guillermina Amespil y Guillermo Lascano, para luego realizar un reconocimiento a los concejales que culminan su mandato el próximo 10 de diciembre.

Posteriormente, tendrá lugar la sesión preparatoria constitutiva, en la que asumirán y tomarán juramento los ediles electos en los comicios del pasado 7 de septiembre.

Por Fuerza Patria jurarán Leonardo Yunger, Lucía Palacios, Juan Ignacio Moreno, Telma Cazot, Gastón Sarachu y Natalia Álvarez.

En tanto, por La Libertad Avanza asumirán Nicolás Zampini, María Eugenia Dumerauf, Marcelino Quinteros Videla y Luciana Islas.

En esta instancia también se llevará a cabo la definición de las nuevas autoridades del HCD y la conformación de cada una de las comisiones que funcionarán durante el próximo período legislativo.

"El Honorable Concejo Deliberante invita a los medios de comunicación y la comunidad a acompañar esta jornada de relevancia institucional", indicaron desde el cuerpo deliberativo.