El CECO aprobó el balance con superávit en un contexto económico desafiante

El encuentro, desarrollado en el salón de usos múltiples de la sede gremial de Coronel Suárez 2752, permitió presentar un detallado informe de gestión por cada secretaría, así como los resultados económico-financieros que reflejan un crecimiento significativo y solvencia patrimonial de la institución.

Transparencia y resultados en tiempos complejos

La contadora Mariela Requena, secretaria de Finanzas y Administración, presentó un balance con superávit y crecimiento patrimonial, evidenciando una gestión eficiente y austera que mantiene la solvencia institucional incluso ante el escenario económico nacional adverso. Este resultado refleja una administración dinámica que equilibra la prestación de servicios con el cuidado de los recursos ante sus asociados.

Construyendo comunidad

La secretaria de Previsión y Vivienda, Carolina Santellán, informó sobre el avance del Barrio CECO III, que al cierre del balance se encontraba en etapa final de construcción, y hoy ya cuenta con 78 familias instaladas y había obtenido más de 400 familias inscriptas en el registro inicial.

Por su parte, la secretaria de Acción Social, Mutual y Departamento de la Mujer, Viviana Gómez, detalló las políticas de subsidios, becas, kits escolares, y las campañas de concientización contra las violencias de género impulsadas desde el gremio.

Servicios que amplían derechos

La asamblea también repasó los servicios directos ofrecidos a los afiliados: desde el Jardín Niño Felíz, el gimnasio funcional, las olimpiadas mercantiles y actividades para jubilados hasta talleres culturales infantiles y beneficios turísticos, demostrando una gestión que prioriza la defensa gremial y la trasciende para también construir bienestar integral.

Un cierre con mirada de futuro

El secretario general Miguel Santellán cerró la jornada subrayando que “en tiempos difíciles, la unidad y la gestión transparente son nuestro mayor capital. Seguiremos aportando fortaleza institucional a través de logros concretos, defendiendo el trabajo digno y ampliando derechos, porque ese es el compromiso inquebrantable del CECO con sus trabajadores, Olavarría y la región”.