Las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas el próximo lunes

El motivo corresponde al Feriado Nacional del 8 de diciembre.

Desde Coopelectric informaron a los usuarios que, con motivo del Feriado Nacional correspondiente al día lunes 8 de diciembre, las oficinas de la cooperativa permanecerán cerradas sin atención al público.

Por lo tanto, la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones, permanecerán cerradas sin atención al público.

No obstante, las guardias de los sectores operativos funcionarán con normalidad. Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhastsApp 2284-230707.

