Barrio Lourdes: Este viernes se realizará la jornada de controles médicos para niños

La propuesta está destinada a niños y niñas de 3 a 6 años e incluye distintos chequeos de salud integral.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, informó que este viernes 5 de diciembre se desarrollará una jornada de controles médicos, a partir de las 9 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 26 (ubicado en Grimaldi 894).

La propuesta está destinada a niños y niñas de 3 a 6 años e incluye distintos chequeos de salud integral, que incluirán la gestión de turnos pediátricos (derivaciones para ingreso escolar), controles odontológicos y actualización de esquemas de vacunación.

La inscripción previa se encuentra abierta hasta el 4 de diciembre, en el CAPS N° 26.

Este tipo de jornadas tienen por objetivo garantizar los controles de salud para todos los niños del barrio Lourdes y sectores aledaños que se encuentran en edad escolar.

