Wesner participó del acto por el 20º Aniversario del Centro Integrador Comunitario

El intendente Maximiliano Wesner participó en la mañana de este jueves del acto por el 20º Aniversario del Centro Integrador Comunitario “Abriendo Caminos” del barrio Facundo Quiroga, que nació con la finalidad de promover la inclusión social y garantizar derechos, a través del acceso a la salud, la educación y la recreación.

Durante toda la semana se desarrollaron distintas actividades para conmemorar el vigésimo aniversario, organizadas por el Municipio de Olavarría junto a las distintas áreas e instituciones que integran el CIC.

En la oportunidad, el intendente Wesner estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Florencia Lestrada, el director de Gestión Territorial Leo Yunger y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo, junto a vecinos y vecinas del barrio.

“Sabemos que nada se puede construir en soledad y esto es una demostración. A partir del 2005 y por decisión del presidente Néstor Kirchner se levantaron más de 800 inmuebles como estos, además vino a nuestra ciudad a inaugurarlo, lo que recobra un doble valor y muchísimo sentido, por eso tenemos ese mandato y esa obligación de cuidarlo, de cuidar a las familias que transitan y habitan este lugar todos los días, a los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Maximiliano Wesner.

“Este nombre que tiene el lugar nos invita todos los días a seguir soñando con una Olavarría más justa, continuar abrazándola de afuera para dentro. Trabajemos por eso, continuaremos en esta senda, saben que cuentan conmigo y con todo el equipo municipal para que el acceso a la salud sea un poquito más fácil o más ameno todos los días para que el acceso a la educación inicial así lo sea también y para que tantas actividades culturales, recreativas sigan habitando este hermoso lugar”.

Previamente Mirta Martínez, quien se desempeña como trabajadora social del CIC desde sus inicios, expresó que “cuando llegamos acá nos encontramos con un edificio hermoso, como lo es ahora, imagínense hace 20 años, era una infraestructura muy moderna, pero esto no tenía vida. Eran paredes y rincones vacíos. Así que el verdadero desafío fue hacer que la gente se apropiara de este espacio porque eran los destinatarios de este lugar. El CIC se llama ´Abriendo Caminos´ por la visión de la gente y en verdad fue lo que hicimos, hacer camino al andar”.

“Mi agradecimiento y mi reconocimiento más sentido es para la gente y para el barrio. Ellos nos permitieron entrar en sus casas y en sus vidas. Y sobre todo fueron los verdaderos protagonistas de esta historia, ellos fueron los que hicieron posible esta construcción comunitaria”.

Al finalizar, expresó que “desde lo personal, gracias a todos, yo aprendí un montón. Trabajé con gente hermosa, con profesionales comprometidos y con un barrio que armó una historia que quedará y se seguramente sigue siendo escrita en este momento. Sigo creyendo que un mundo más justo es posible y que la participación comunitaria es la herramienta válida para lograr los destinos de las cosas”.

Tras las palabras alusivas, se procedió al descubrimiento de la placa, el corte de la torta y se dio inicio de actividades recreativas, con juegos, música y baile, para todas las edades.

El Centro Integrador Comunitario del barrio Facundo Quiroga fue inaugurado el 5 de diciembre de 2005, por el presidente Néstor Kirchner y a través de los años se fue convirtiendo en un emblema significativo para la comunidad, que permite acercar derechos a las familias del territorio, y descentralizar los servicios municipales para vecinos que viven en su área de referencia.

El Centro Integrador Comunitario se encuentra integrado por el Jardín Maternal Piruetas, el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 27, oficinas y un salón de usos múltiples en el que se ofrecen distintas actividades y servicios a la comunidad: Programa Callejeada, Dirección de Políticas Sociales, Yoga, Zumba, Gimnasia, Escuela Primaria para Adultos 703, Curso de Instalador Sanitarista Domiciliario, Curso de Peluquería y Centro Juvenil de Grafitti.

La construcción de más de 800 Centros Integradores Complementarios en todo el país fue parte de una política pública del Ministerio de Desarrollo Social de Nación que tenía como objetivo promover la inclusión social y el desarrollo de la comunidad a través de la oferta de servicios y actividades diversas, como capacitación en oficios, atención de la salud, actividades deportivas y culturales. En 2010, al CIC del barrio Facundo Quiroga se le impuso el nombre “Abriendo caminos”, con una votación entre los vecinos.