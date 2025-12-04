La Legislatura bonaerense dio luz verde al endeudamiento de Kicillof

Tras una jornada plagada de negociaciones, reclamos de un intendente en ejercicio que quería volver a su banca y cuartos intermedios que demoraron casi diez horas el inicio de la sesión, la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense aprobaron con los dos tercios de los votos el pedido de endeudamiento por USD 3.685 millones del gobernador Axel Kicillof.

De esta manera, Kicillof logró aprobar el paquete de leyes presentado en noviembre: el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la denominada “ley de financiamiento”. En paralelo, ambas Cámaras aprobaron la reforma a la Carta Orgánica del Banco Provincia, para sumar seis cargos al organigrama.

Como parte de las negociaciones por el endeudamiento, la Cámara de Diputados avaló la dignación de diez nuevos integrantes al Consejo General de Cultura y Educación y ocho miembros vacantes del Tribunal Fiscal de Apelaciones.

En el poroteo de votos, el oficialismo consiguió el apoyo de las dos facciones del radicalismo, de la Coalición Cívica y de los libertarios dialoguistas, mientras que La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta. En tanto, el PRO también votó a favor del endeudamiento, con excepción del artículo 1 de la iniciativa. Se trata de un sector que miraba con atención Casa Rosada, después de las declaraciones de Sebastián Pareja en la Legislatura.

“Rechazamos al artículo 1 del endeudamiento, pero queremos aclarar que estamos a favor de endeudarse para renegociar deudas existentes, porque hay que cumplir con las obligaciones. Sin embargo, queríamos ver en qué obras se va aplicar el endeudamiento. No vamos a acompañar una nueva deuda sino tenemos un anexo detallado de cómo la piensa usar”, manifestó el titular del bloque de diputados del PRO, Agustín Forchieri.

Frente al rechazo de algunos sectores opositores, el diputado kicillofista Gustavo Pulti señaló que “la deuda solicitada representa el 2,48% del total de la deuda que tomó el Estado nacional y se está tratando en la Legislatura, a diferencia de lo que vemos en Nación”. “Y el destino se pueden verificar en las obras que esta gestión ya realizó en las escuelas, en las rutas o en los remedios oncológicos que se entregan a las familias”, afirmó.

En el Senado, el miembro informante del oficialismo, Marcelo Feliú detalló las modificaciones introducidas en el expediente de endeudamiento. “Se incorporó la creación el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal por un total de $350.000 millones para poder brindarle mayor certidumbre a las demandas de los intendentes. Para que existan los debidos controles de su ejecución además se creó la comisión Bicameral de Seguimiento”, añadió.

En detalle, la “ley de financiamiento” contempla una toma de deuda hasta por USD 3.685 millones, que se compone en gran medida de la solicitud ingresada a mediados de año por el Ejecutivo por USD 1.045 millones y un nuevo pedido por USD 1.990 millones para el ejercicio 2026.

Una de las principales negociaciones que atravesó la semana de rosca fue el fondo destinado a los municipios. Tras varios cambios, el oficialismo aceptó otorgar un monto fijo de $350.000 millones a los municipios para que no esté atado al porcentaje del endeudamiento solicitado. El fondo se distribuirá por el algoritmo que considera el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y los ingresos de las comunas.

“No se logró el 100% de lo que buscábamos, pero gracias a los acuerdos la mayor parte del fondo para intendentes está garantizado por recursos de rentas generales y va ser fijo, lo que le da previsibilidad a los 135 municipios de la provincia. Eso es lo que buscábamos en la negociación política”, resaltó el titular del bloque de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena.

Asimismo, el proyecto de endeudamiento establece la condonación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”, también llamado Fondo Covid, y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”, que venía reclamando el radicalismo y La Cámpora. El monto condonado alcanza los $7.900 millones.

Por otra parte, el endeudamiento aprobado este miércoles también faculta a la Tesorería General a emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones, con repago a través de Rentas Generales o de recursos provinciales tomados como garantía. A su vez, Buenos Aires Energía S.A. podrá endeudarse por hasta 150 millones de dólares para proyectos energéticos, mientras que la empresa AUBASA contará con un tope de hasta USD 250 millones destinado a obras de infraestructura vial.

Por último, el proyecto otorga al Ejecutivo la potestad de avanzar en la regularización de los títulos públicos bajo legislación extranjera y autoriza la reprogramación de deudas municipales. En esos casos, los distritos contarán con un período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrán extender cronogramas de pago por hasta 18 meses adicionales.

Si bien no formaba parte del proyecto, uno de los principales ejes de la negociación fue la decisión del Ejecutivo de modificar el directorio del Banco Provincia (BAPRO). En detalle, la reforma en la carta orgánica establece que el directorio quede formado el presidente y nueve vocales, lo que añade un nuevo miembro. Asimismo, serán designados en el organigrama tres vocales y dos síndicos, que contarán con voz en las reuniones del directorio, pero no tendrán voto.