Jueves 04 de Diciembre 2025
 4 de Diciembre de 2025

Quedó firme la fecha de inicio del juicio por la muerte de Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna

El nuevo proceso comenzará en marzo de 2026. Las partes acordaron un listado de 120 testigos.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dejó firme la fecha de inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona. El nuevo proceso judicial tras el escándalo de la exmagistrada Julieta Makintach será el 17 de marzo de 2026.

En la audiencia preliminar, con la presencia de tres hijas del exfutbolista -Dalma, Gianinna y Jana- junto a los representantes de la querella, los fiscales y defensores, las partes acordaron un listado de 120 testigos.

Francisco Oneto, abogado del neurocirujano acusado, Leopoldo Luque, pidió la nulidad del juicio. Un planteo similar hizo Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, pero sus solicitudes no tuvieron asidero.

Luego de un cuarto intermedio, los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón rechazaron ambos pedidos y avanzaron con la planificación del debate.

La reacción de Dalma y Gianinna

Las hijas de "El Diez", Dalma y Gianinna, celebraron en sus cuentas de Instagram que se reanude el proceso judicial que determinará las responsabilidades por las circunstancia en las que murió el astro del fútbol.

"Más allá de todos los intentos para que no sucediera, ¡tenemos fecha de juicio! ¡Tenés fecha de juicio!", escribió Dalma, invocando también a su padre. "Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te mereces", añadió, y cerró: “Gracias a todos por el apoyo. Seguimos juntos pidiendo justicia”.

Por su parte, Gianinna, recordó el apodo que le puso a Diego Maradona su hijo Benjamín Agüero, y aseveró: “Lo vamos a lograr, vas a tener la justicia que te mereces y van a pagar todos los que nos dejaron sin VOS. Estamos más cerca Babu”. Para finalizar, también le dedicó unas palabras a su hermana: “Menos mal que te tengo, espalda con espalda, desde y para siempre. ¡Te amo medio limón".

