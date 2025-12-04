Volcó un camión con aceite en la Panamericana y hay caos de tránsito desde la madrugada | Infoeme
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 12:23hs
31°
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 12:23hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  comunidad
 - 4 de Diciembre de 2025 | 09:35

Volcó un camión con aceite en la Panamericana y hay caos de tránsito desde la madrugada

El vehículo, que quedó atravesado en la ruta a la altura de Ingeniero Maschwitz. Mientras limpian la cinta asfáltica, hay 10 kilómetros de cola de autos en las colectoras.

Un camión cargado con aceite comestible volcó esta madrugada en la Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz y quedó cruzado en la autopista. La ruta se encuentra cortada en ambos sentidos y la congestión en las colectoras es brutal: hay una fila de 10 kilómetros de vehículos. El conductor del vehículo resultó herido.

El incidente se registró en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un conductor pasó por el sitio a las 3.30 de esta madrugada y registró el incidente. En el video que subió a redes puede verse el camión cruzado en la Panamericana y personal de Bomberos que ya se encontraban trabajando en el lugar.

Según las primeras informaciones, el conductor salió del vehículo por sus propios medios y fue derivado a un centro de salud local.

Polvo absorbente

En el lugar, donde se derramó la carga del vehículo, se encontraban trabajaban Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz, así como también dos ambulancias y personal de la Policía de la Provincia, Policía Municipal y Autopistas del Sol.

Mientras dos grúas trabajan en el sitio para mover el vehículo y habilitar al menos uno de los carriles, las autoridades implementaron el uso de polvo absorbente en la mano afectada para mitigar los riesgos y facilitar las tareas de limpieza.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME