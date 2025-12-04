Volcó un camión con aceite en la Panamericana y hay caos de tránsito desde la madrugada

El incidente se registró en el kilómetro 41,5 del Ramal Campana en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un conductor pasó por el sitio a las 3.30 de esta madrugada y registró el incidente. En el video que subió a redes puede verse el camión cruzado en la Panamericana y personal de Bomberos que ya se encontraban trabajando en el lugar.
Según las primeras informaciones, el conductor salió del vehículo por sus propios medios y fue derivado a un centro de salud local.
Polvo absorbente
En el lugar, donde se derramó la carga del vehículo, se encontraban trabajaban Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz, así como también dos ambulancias y personal de la Policía de la Provincia, Policía Municipal y Autopistas del Sol.
Mientras dos grúas trabajan en el sitio para mover el vehículo y habilitar al menos uno de los carriles, las autoridades implementaron el uso de polvo absorbente en la mano afectada para mitigar los riesgos y facilitar las tareas de limpieza.