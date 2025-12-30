Abrió la preinscripción de la Residencia Municipal para Estudiantes Rurales en Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que se encuentra abierta la preinscripción de la Residencia Municipal para Estudiantes de localidades Rurales, un espacio de alojamiento ubicado en pleno centro de nuestra ciudad, que es puesto a disposición desde el Municipio con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o de formación profesional.

El Partido de Olavarría cuenta con una gran extensión territorial, con numerosas y diversas localidades rurales, que en algunos casos se encuentran a más de 100 kilómetros de la ciudad cabecera, donde se ubican precisamente los centros educativos y Casas de Altos Estudios. La ausencia de un espacio convivencial, donde los estudiantes puedan alojarse, restringe la posibilidad que muchos jóvenes puedan continuar con su formación.

Los requisitos son tener entre 17 y 25 años y residencia real en zona o localidades rurales del Partido de Olavarría. La preinscripción deberán hacerla a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí, que estará disponible hasta el viernes 23 de enero.

La residencia está ubicada sobre la calle Necochea al 3200, con acceso lindero al Museo Municipal Hermanos Emiliozzi. Desde hace ya varias semanas desde el área de Mantenimiento del Municipio se despliegan diversas labores para el reacondicionamiento integral de ese inmueble, no sólo para albergar a estudiantes, sino también brindarles todas las comodidades y servicios.

Por consultas e inquietudes se pondrán comunicar vía WhatsApp al 2284 737766, solo mensajes, de lunes a viernes en el horario de 7 a 15 horas.

La concreción de un espacio de estas características, con la meta de propiciar un acceso efectivo a estudiantes de localidades rurales, fue parte de la plataforma de gobierno presentada por Maximiliano Wesner antes de ser intendente, en el año 2023. En el 2024, integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil, del CEPT 8 de Espigas, presentaron una propuesta que tenía el mismo espíritu y objetivo, la cual cosechó no sólo el acompañamiento de sus pares, sino también la posterior aprobación del HCD.