Embajadores inició los festejos de los 20 años con figuras de Primera División

En el Tete Di Carlo hubo fútbol para cerrar el año y fue con la presencia de futbolistas de Olavarría que actúan en las diferentes categorías del fútbol nacional enfrentando a la Primera División en un duelo con fin solidario.

Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri campeones de la Copa Argentina, Lucio Falasco y Braian Guille fueron los representantes de la Primera División, pero también estuvieron Facundo García con consolidados años en el exterior y Facundo Wiechniak que seguirá jugando en la Primera Nacional.

Además, estuvieron Mateo Alberca, Bautista Biondi y Mateo Vales jugadores en la División Reserva, Bruno Di Bello con paso en el Torneo Federa A y los juveniles Mateo Dilascio, Isaías García, Franco Corrales, Jaime Azato, Thiago Palavecino y Franco Ducca.

Anecdótico fue el triunfo para “Los Embajadores” por 5 a 3 ante el equipo de Primera División, porque la actividad que marcó el inicio de los festejos por los 20° años también tuvo un fin solidario ya que se recaudaron alimentos no perecederos para el comedor de Villa Mailin.

El espectáculo también contó con invitados especiales, pasajes de diversión y, por sobre todas las cosas, mucha camaradería.

"Gracias a los que vinieron, a los del actual plantel, a los de afuera, a los ex jugadores y a los árbitros. También a la gente que colabora y colaboró durante estos 20 años", fueron las primeras palabras de Fernando Di Carlo completados los tres tiempos de fútbol para luego de también agradecer a su familia, sentenciar: “Son 20 años donde no esperábamos que el Club creciera como creció, pero son el comienzo de nuestra historia”.