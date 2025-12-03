ITECO: Continúa abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, recordó que se encuentra abierta la inscripción para las distintas ofertas académicas que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Olavarría (ITECO) para el ciclo lectivo 2026.

Se recuerda además, que el próximo año se contará con dos nuevas ofertas educativas: Gestión de Energías Renovables y Mecátronica, dos propuestas pensadas y diseñadas de acuerdo a la demanda laboral actual.

A la par, también se podrá optar por las siguientes tecnicaturas, también con contenidos prácticos y teóricos diseñados para que los estudiantes puedan responder y adaptarse al contexto industrial, empresarial y comercial:

- Tecnicatura Superior en Administración de PyMEs

- Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud

- Tecnicatura Superior en Minería.

Personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario online disponible en el perfil de Instagram de ITECO. Cabe aclarar que el trámite de inscripción estará completado con la entrega de la documentación solicitada: fotocopia de DNI, título secundario (o certificado de título en trámite) y el pago de la matrícula correspondiente. Esto se realizará de manera presencial en las oficinas ubicadas en el PIO I.

Vale destacar que todas las carreras tienen una duración de tres años y se otorgan títulos oficiales. Además, se cuenta con un sistema de prácticas profesionalizantes que permiten al estudiante adaptarse al ámbito laboral.

La Fundación Instituto Tecnológico Olavarría está conformada por la Municipalidad de Olavarría, Loma negra C.I.A.S.A, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Parque Industrial de Olavarría y Cerro Negro.

Para mayor información, dirigirse a las oficinas ubicadas en Los Tilos y Los Paraísos (PIO 1) o contactarse telefónicamente al 2284-351976 (línea fija) en el horario de 13:30 a 21:30hs o al mail: secretaria.academica@iteco.edu.ar.