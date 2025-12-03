“Aspen Bici” y un hito histórico: completó el podio en la “Doble San Francisco–Miramar”

Agustín Fraysse, Franco Buchanan y Matías Cedeira lograron un histórico 1-2-3 en una nueva edición de la clásica “Doble San Francisco–Miramar”.

La 56° edición de la prueba en su rama masculina unió a las dos ciudades con intensas etapas y gran marco de público.

En la jornada inaugural fueron 135 kilómetros que separan San Francisco de Miramar recorriendo las Rutas Provinciales 1, 17 y 3 donde el ganador fue Agustín Fraysse del equipo Aspen Bici, seguido por sus compañeros de equipo Franco Buchanan y Matías Cedeira.

Ya cerrando el fin de semana se corrieron otros 135 kilómetros entré Miramar de Ansenuza y San Francisco donde se impuso Juan Castillo que le ganó en el sprint final a Freyssa y a Ulises Radogna. Con ese segundo lugar, y tras haber ganado la primera etapa, Freyssa se quedó con la general seguido por Franco Buchanan y Matías Cedeira, todos del equipo de Olavarría.