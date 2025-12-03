Este miércoles abrió la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales de la FACSO

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción al Doctorado en Ciencias Sociales, carrera de postgrado que ofrece una actualización de las diferentes disciplinas que conforman las ciencias sociales a través de sus debates contemporáneos.

El periodo de inscripción permanecerá abierto desde el 3 de diciembre hasta el 16 de marzo de 2026, y se prevé que la carrera comience a dictarse en abril del año próximo. La cursada será con modalidad híbrida.

Recientemente el Doctorado en Ciencias Sociales obtuvo el reconocimiento oficial provisorio y validez nacional de su título, otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. La carrera fue creada en noviembre de 2023 y un año más tarde obtuvo el dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Esta carrera promueve el abordaje de problemas de interés de las Ciencias Sociales desde una perspectiva interdisciplinaria. Asimismo, brinda la posibilidad de insertar los trabajos de tesis en las áreas de investigación de la UNICEN en lo referido a problemáticas socioculturales, sociopolíticas y sociohistóricas, en especial las vinculadas con los estudios de género y desigualdad; identidades y movimientos sociales; etnicidad e interculturalidad; ambiente y desarrollo sustentable; conflictividad social; patrimonio cultural; procesos socioeducativos; comunicación, tecnologías y sociedad; discursos sociales y procesos de mediatización.

El Doctorado se desarrollará a través de un plan de estudios semiestructurado que se organiza de acuerdo a dos ejes: uno troncal con actividades curriculares obligatorias comunes (dos cursos y dos talleres) y otro optativo, que consta de cuatro cursos. El tiempo estimado de la carrera es de 5 años, considerando una cursada de dos años a lo que suma el tiempo de elaboración de la tesis.

Requisitos de admisión

Para ingresar al Doctorado es requisito indispensable:

a) Contar con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de 4 años de duración como mínimo en el área de las ciencias sociales y humanas tal como lo establece el art. 5 del Reglamento de Doctorado en Ciencias Sociales.

b) Reunir los prerrequisitos que determine el Comité Académico de Postgrado a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del doctorado.

Para inscribirse, quienes estén interesados/as deben completar el formulario disponible aquí.

El arancel de la carrera se compone de una matrícula semestral y un arancel por curso que se establece semestralmente.

Para más información es posible ingresar aquí o comunicarse al correo postgrado@virtual.soc.unicen.edu.ar.