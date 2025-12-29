Árbitros locales en la Final de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez

Una terna de afiliados de la Asociación de Árbitros de Olavarría fue designada a controlar las acciones de la Final de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que se disputó en el Complejo Blanco y Negro.

Valentín Pompei fue el árbitro principal de la Final donde Sarmiento de Pigüé derrotó por goleada a El Progreso para consagrarse campeón. Fue 4 a 0.En el

Parque Felisa Igartúa de Alberdi donde el conjunto de Pigüé sumó su 25° título, Pompei estuvo acompañado por Florencia Salguero y Emiliano Peralta.

Fuente: La Nueva Radio