Lunes 29 de Diciembre 2025 - 19:56hs
Lunes 29 de Diciembre 2025 - 19:56hs
Olavarría
36°
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 29 de Diciembre de 2025 | 19:50

Árbitros locales en la Final de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez

El pasado domingo se disputó la Final del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez y los encargados de impartir justicia fueron olavarrienses.

Una terna de afiliados de la Asociación de Árbitros de Olavarría fue designada a controlar las acciones de la Final de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que se disputó en el Complejo Blanco y Negro.

 

Valentín Pompei fue el árbitro principal de la Final donde Sarmiento de Pigüé derrotó por goleada a El Progreso para consagrarse campeón. Fue 4 a 0.En el

 

Parque Felisa Igartúa de Alberdi donde el conjunto de Pigüé sumó su 25° título, Pompei estuvo acompañado por Florencia Salguero y Emiliano Peralta.

 

Fuente: La Nueva Radio

 

