Santiago Salle seguirá en Primera División: jugará en Sarmiento

Santiago Salle fue confirmado como nuevo jugador de Sarmiento de Junín en el 2026.

Salle, jugador de Independiente, volverá a ser cedido debido a la gran población de jugadores en la banda derecha, tanto en defensa como en ataque del elenco de Avellaneda.

El olavarriense que necesita sumar minutos, y viene de una buena temporada en el “Santo” sanjuanino a pesar del descenso, pasará por un año al "Verde", con un cargo y una opción de compra cuyos montos aún se deben definir.

Durante su paso por San Martín de San Juan, Salle disputó 887 minutos, repartidos en 15 partidos, entre los que sumó un gol y una asistencia. Si bien intercaló entre titular y suplente, dejó una buena imagen en un equipo que no pudo mantener la categoría.

El futbolista de Olavarría tiene contrato con el “Rojo” hasta el 31 de diciembre del 2026.

Fuente: De la cuna al infierno