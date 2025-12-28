Clima en Olavarría: cómo estará el tiempo este último domingo del 2025 | Infoeme
Domingo 28 de Diciembre 2025 - 7:34hs
Olavarría
 - 28 de Diciembre de 2025 | 06:32

Clima en Olavarría: cómo estará el tiempo este último domingo del 2025

Este domingo en Olavarría se espera una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas y sin lluvias.

Este último domingo del año en Olavarría estará marcado por el buen tiempo y temperaturas elevadas, según el pronóstico meteorológico oficial. Se prevé una jornada estable, sin probabilidades de precipitaciones y con cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C, lo que configura un día caluroso, especialmente durante la tarde.

Afortunadamente, la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en Olavarría este domingo. Tampoco se anticipan ráfagas fuertes de viento, lo que garantiza condiciones meteorológicas favorables.

Entonces, será un domingo ideal para disfrutar al aire libre, tomando precauciones ante el calor, como hidratarse bien y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día.

