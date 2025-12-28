Hacia maniobras peligrosas en la ruta 226: la alcoholemia fue tan alta que el test no pudo medirla | Infoeme
Domingo 28 de Diciembre 2025 - 17:57hs
36°
Domingo 28 de Diciembre 2025 - 17:57hs
Olavarría
36°
Infoeme
 |  policiales
 - 28 de Diciembre de 2025 | 17:08

Hacia maniobras peligrosas en la ruta 226: la alcoholemia fue tan alta que el test no pudo medirla

Un conductor fue detenido por maniobras peligrosas en la ruta 226. Al ser sometido al test de alcoholemia, los equipos indicaron “desbordamiento de rango”.

Un conductor fue detenido el jueves de Navidad durante la tarde, cuando circulaba por la Ruta Nacional 226, a la altura de la localidad de Balcarce, luego de registrar una alcoholemia tan elevada que los dispositivos no lograron medirla.

Según informó el sitio La Vanguardia, el episodio se produjo durante un operativo de control vial realizado por el Ministerio de Transporte bonaerense, tras una alerta de la Policía Vial por un vehículo que efectuaba maniobras peligrosas. Al someter al conductor al test de alcoholemia, los equipos arrojaron un resultado de “desbordamiento de rango”, lo que indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición de los dispositivos.

Ante esta situación, se labró la infracción correspondiente, se procedió a la retención del vehículo y se dispuso que un conductor alternativo se hiciera cargo del rodado. El infractor quedó a disposición del proceso judicial.

Desde el Ministerio de Transporte advirtieron que niveles superiores a los 3 gramos de alcohol por litro de sangre generan una grave depresión del sistema nervioso central, pérdida de reflejos y riesgo de pérdida de conocimiento, condiciones incompatibles con una conducción segura.

Fuente: Agencia DIB

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME