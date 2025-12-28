Cardillo e Independiente Rivadavia, negocian la continuidad

Mauricio Cardillo e Independiente Rivadavia negocian las condiciones para la continuidad del olavarriense en la entidad campeona de la Copa Argentina.

El próximo 31 de enero concluye el vínculo entre Mauricio Cardillo y la “Lepra” de Mendoza y desde la dirigencia confirmaron que las conversaciones están “bien encaminadas”.

La dirigencia azul mantiene negociaciones activas con el representante del jugador, con señales positivas de cara a un acuerdo, lo que generó optimismo respecto a la continuidad del futbolista en el plantel profesional.

Cardillo se transformó en una pieza importante dentro del equipo y su renovación es considerada prioritaria en la planificación deportiva por lo que buscan evitar complicaciones y cerrar la renovación antes del cierre de la temporada.

Si bien aún restan detalles por definir, el diálogo fluido entre las partes alimentó la expectativa de que el acuerdo pueda concretarse en el corto plazo.

Fuente: El Sol