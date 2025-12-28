En homenaje a querido un agente, inauguraron un espacio recreativo en la Unidad 2

Días atrás en la Unidad 2 Sierra Chica y en un acto colmado de emoción y recuerdos, fue inaugurado un espacio recreativo en homenaje a un queridísimo agente. Con la participación de autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, familiares y personal, quedó formalmente nombrado el predio “Juan Carlos Tapón Leiceaga”.

La nueva área tiene como objetivo recuperar y poner en valor un espacio tradicional de recreación para la comunidad penitenciaria.

El acto estuvo encabezado por el jefe y el secretario de Coordinación del Complejo Centro Zona Sur, Gustavo Rodríguez y Raúl Romero; el director de la Unidad 2, José Luis Ledesma, los subdirectores de Seguridad, Asistencia y Tratamiento, Inclusión y Administración, Matías Orgoñez, Carlos Izarra, Claudia Olivera y Guadalupe Díaz.

Juan Carlos “Tapón” Leiceaga prestó funciones en el SPB desde 1980 hasta 2011 y fue reconocido por su comprometida y apasionada participación en actividades deportivas, especialmente en el fútbol.

En el sector, fue colocada una placa con la frase icónica de Maradona luego de su partido de despedida en el año 2001: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo”.

Desde ahora, en el espacio, se podrá acceder a mesas al aire libre bajo la sombra de los árboles y a una cancha de fútbol, elementos que refuerzan la identidad histórica del sector y la trayectoria del homenajeado.

La esposa de Leiceaga, María Angélica, y sus hijos Matías, Damián, Leonardo y Milena, estuvieron presentes en el homenaje y se mostraron muy conmovidos con el reconocimiento.

También participaron oficiales y suboficiales retirados, ex compañeros y colaboradores como Lucas Errobidart, quien aportó una camiseta de fútbol presentada durante la jornada.

El capellán José Quattrochio bendijo el espacio y se plantó un arbusto florido como símbolo de memoria y continuidad.

En el cierre del encuentro fue leído un texto de Matías Verna, agente de la Unidad 38, que dedicó sus recuerdos sobre la calidad humana de Leiceaga y el valor de esta inauguración en la vida de los agentes.

El escritor destacó: “Tapón no fue solamente un amigo. Fue un faro y a donde estaba, había compañerismo, humildad, palabra sincera. De esos que no necesitan hacer ruido para ser enormes. Por eso este lugar lleva su nombre: porque acá también se vienen tejiendo historias de esas que no se borran. Historias de encontrarnos, de acompañarnos, de darnos una mano, de sentir que, aunque la vida a veces se ponga cuesta arriba, siempre existe un espacio donde reinan la amistad y la camaradería.”

Luego, Áxel Irving Leiciaga, un pequeño de tan solo dos años, nieto del homenajeado, fue el encargado de dar el puntapié inicial en la cancha de fútbol. Lo hizo acompañado de su padre, Damián, que se desempeña en el sector Penal de la Unidad 2.

El director de la Unidad 2 invitó a los presentes a dejar sus sensaciones de este momento tan especial en una bitácora de piedra que yace debajo de la placa, mensajes que en el futuro podrán ser recibidos por las generaciones venideras de penitenciarios que disfrutarán del lugar y podrán conocer a quienes impulsaron su creación.

Ledesma agradeció a los presentes por el acompañamiento, a su equipo de trabajo, a la gente de Talleres, a Juan Navarro por impulsarlo a concretar la inauguración del lugar, a Carlos Nesprías, a Juan Sánchez y a los profesores del CEF N° 100.

En la ocasión también fueron distinguidos los agentes que colaboraron en la organización y desarrollo del evento, entre ellos Julio Brítez, Betina Carballo, Priscila Ledesma, Federico Salomón, Mercedes Maigua, Hugo Leitte y Darío Alfonzo.

La jornada remarcó la recuperación de la historia laboral y deportiva vinculada a Leiceaga y concluyó con el tradicional corte de cinta y la habilitación formal del sector.

Fuente y fotos: SPB.