Liga Federal: la CAB presentó los primeros detalles

En las últimas horas, y mientras los clubes olavarrienses analizan la participación, la Confederación Argentina de Básquet, a través de su Departamento de Competencias, brindó los primeros detalles sobre la edición del 2026 de la Liga Federal.

En la jornada del último viernes, se dieron a conocer los primeros detalles de lo que será la edición 2026 de La Liga Federal, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional.

 

La Liga Federal 2026 tendrá su fecha de inicio entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo de 2026 y la fecha límite para completar la inscripción es el 23 de enero próximo.

 

Los planteles de La Liga Federal 2026 podrán estar compuestos por 5 jugadores mayores, 5 jugadores U21 (2005 – 2006) y 2 juveniles (2007 en adelante) y en lo estrictamente deportivo, el formato de competencia contemplará la división de la totalidad de equipos inscriptos en regiones que jugarán su Etapa Regular y Play-Off, antes de avanzar a los cruces interregionales.

 

Además, se presentaron los requisitos de infraestructura y comunicación que serán de cumplimiento obligatorio.

 

