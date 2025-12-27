Liga Federal: la CAB presentó los primeros detalles

En la jornada del último viernes, se dieron a conocer los primeros detalles de lo que será la edición 2026 de La Liga Federal, el certamen más grande y federal del básquetbol nacional.

La Liga Federal 2026 tendrá su fecha de inicio entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo de 2026 y la fecha límite para completar la inscripción es el 23 de enero próximo.

Los planteles de La Liga Federal 2026 podrán estar compuestos por 5 jugadores mayores, 5 jugadores U21 (2005 – 2006) y 2 juveniles (2007 en adelante) y en lo estrictamente deportivo, el formato de competencia contemplará la división de la totalidad de equipos inscriptos en regiones que jugarán su Etapa Regular y Play-Off, antes de avanzar a los cruces interregionales.

Además, se presentaron los requisitos de infraestructura y comunicación que serán de cumplimiento obligatorio.