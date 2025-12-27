Continúa abierta la preinscripción a la Facultad de Ciencias Sociales para iniciar en 2026

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires informa que el período de preinscripción para las seis carreras de grado presenciales, destinadas a quienes deseen iniciar sus estudios universitarios en el año 2026, se encuentra abierto hasta el 29 de diciembre, y reabrirá entre el 6 y el 12 de febrero de 2026.

FACSO se caracteriza por ser una institución de referencia en el ámbito académico, científico y en la investigación y extensión, con permanente articulación con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Cada año, estudiantes de Olavarría, la región y de distintas provincias del país eligen a la Facultad para comenzar su formación universitaria.

Oferta académica de la Facultad de Ciencias Sociales

Licenciatura en Antropología orientación Arqueología (5 años): ofrece formación teórica y práctica para estudiar sociedades del pasado a través de sus vestigios materiales y comprender otros modos de vida distintos a la sociedad contemporánea.

Licenciatura en Antropología orientación Social (5 años): brinda formación en ciencias antropológicas con énfasis en la dimensión sociocultural, para comprender procesos sociales locales, regionales, nacionales y globales.

Licenciatura en Comunicación Social (5 años): permite analizar prácticas humanas y procesos de comunicación utilizando herramientas de sociología, lingüística y antropología.

Periodismo (4 años): forma profesionales capaces de producir información con sentido crítico y ética profesional, combinando teoría y práctica en distintos medios y con formación en áreas específicas.

Profesorado de Antropología (4 años y un cuatrimestre): forma profesionales de la enseñanza con sólidos conocimientos en Ciencias Sociales y Antropología, capaces de abordar procesos educativos en distintos contextos.

Profesorado de Comunicación Social (4 años y un cuatrimestre): forma profesionales de la enseñanza con conocimientos en Ciencias Sociales y Comunicación, capacitados para análisis crítico de la sociedad y enseñanza de procesos educativos integrando los saberes del campo de la Comunicación.

Inscripción:

El período de inscripción estará abierto hasta el 29 de diciembre de 2025 y entre el 6 y el 12 de febrero de 2026. Las personas interesadas deberán completar, en primer lugar, un formulario de preinscripción online y, posteriormente, presentar la totalidad de la documentación en la sede de la Facultad, ubicada en Avenida Del Valle 5737, Olavarría.

Documentación requerida:

-Título secundario autenticado, constancia de título en trámite o certificado de alumno/a regular con detalle de materias adeudadas.

-DNI (anverso y reverso).

-Foto tipo carnet.

-Partida de nacimiento.

-Ficha de salud completa disponible aquí.

Procedimiento:

Completar el formulario de preinscripción a través del sistema SIU Guaraní y descargar el comprobante en PDF.

Cargar en el sistema toda la documentación requerida (excepto la ficha de salud).

Presentar el comprobante impreso y la documentación en papel en la ventanilla del Departamento de Alumnos, de lunes a viernes, de 10 a 17 hs, durante el mes de diciembre y entre el 6 y el 12 de febrero.

Consultas: inscripcioncarrerafacso@gmail.com. Teléfono: 02284-15500331