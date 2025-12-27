Liga Nacional: La “U” no pudo en el Cincuentenario | Infoeme
Liga Nacional: La “U” no pudo en el Cincuentenario

En condición de local, La Unión no pudo seguir con la buena racha y en el regreso a la actividad de la Liga Nacional, cayó ante San Martín.

Foto: Liga Nacional

La Unión sumó una nueva derrota en la máxima categoría del básquet nacional y fue en condición de local en la noche del viernes.

 

La “U” perdió 91 a 75 ante San Martín en el Cincuentenario en un duelo con cambios de tanteador y liderazgo en los primeros tres parciales, hasta que el elenco correntino logró una decena de puntos de diferencia que después se encargó de aumentar en los últimos 10 minutos.

 

En el elenco formoseño, Mariano Marina tuvo un buen aporte con 10 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperaciones.

 

