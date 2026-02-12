Este fin de semana de Carnaval, ChangoMâs te invita a aprovechar las Mega Ofertas Flash con descuentos y promos exclusivas

Arrancando los festejos de Carnaval, Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Mega Ofertas flash con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos en todas las sucursales del país.

· Viernes 13: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.

· Sábado 14 y domingo 15: 10% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO (todo el país, excepto Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del estero, Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes).

· Lunes 16: 20% de descuento en toda la compra, ABONANDO CON MODO de bancos adheridos. Aplica para compras con tarjeta de crédito y débito con tope de reintegro.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana de Carnaval, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “ofertas flash” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Oportunidad de 3x2 en vinos y espumantes para combinarlos como quieras.

Oportunidad de 50% y 12 cuotas sin interés en la compra de muebles de living, comedor, oficina, cocina y baño.

en la compra de muebles de living, comedor, oficina, cocina y baño. Descuento del 25% en artículos para la Vuelta al Cole como; resmas, repuestos escolares, cuadernos universitarios y plastilinas, entre otros. También en toda la categoría de bazar infantil.

Descuento del 35% en todas las mantecas.

Descuento del 40% y 12 cuotas sin interés (con tarjetas seleccionadas) en la compra de neumáticos con colocación gratis en Mâs Autocenter.

Oportunidades exclusivas para SOCIOS MÂS CLUB