Triatlón: victoria olavarriense en el 8° “Actitud Baraboglia”

Martín Las Heras se quedó con la victoria de la 8° edición del triatlón “Actitud Baraboglia” que fue organizado por el Club Deportivo Barracas en conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General La Madrid.

La victoria en la general fue del olavarriense Martin Las Heras con un tiempo de 1 hora 20 minutos y 55 segundos para completar los 600 metros de natación, 22 kilómetros de ciclismo y 5 de pedestrismo.

La agradable jornada también contó con otras presencias locales que se sumaron al casi centenar de deportistas de la región.

Los resultados:

Caballeros:

1° Martín Las Heras con 1:20:55

3° Fermín Oriozabala con 1:24:00

4° Cristian Martín Espil

6° Mauro Novella

12° Maximiliano Jesús Villalba

14° Sebastián Dietrich

16° Alejandro Aranibar

Postas:

1° Hipólito Pavón – Cristian Villavicencio – Augusto Maumus en Caballeros hasta 120

1° Cristian Espil – Anabella Vigo – Miguel Núñez en Mixtos

Además, se llevó a cabo el tradicional Triatlón Sprint de Tandil organizado por Atletas de Piedra y fiscalizado por la Federación Bonaerense de Triatlón con cerca de 150 participantes.

La tercera fecha de la temporada 2025-2026 de Fe.Bo.Tria. contó con la presencia de las olavarrienses Pamela Fernández y Florencia Juárez que se ubicaron en el Top15 del homenaje a Marcelo Federico tras 20 años de su trágica desaparición en el Club Náutico Tandil con 750mts de nado, 20km de ciclismo rutero y 5km de running.