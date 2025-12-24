Alejandro Diez, campeón de todo

En diálogo con la prensa del club de Caballito, actual líder de la Liga Nacional en el receso festivo, el olavarriense analizó la consagración en la segunda competencia de importancia a nivel continental.

"Siento mucha alegría, disfruté cada temporada que me tocó. Estuve en equipos que marcaron una época en La Liga. Mi debut en Peñarol ese año 2006 me tocó ganar mi primer torneo Súper 8 en Neuquén. Hasta el 2011, varios títulos, varias finales siempre compitiendo al máximo nivel. Me tocó repetirlo en Quimsa 20/21 el año en la burbuja con dos títulos y poder haber jugado la Intercontinental contra el Burgos haciendo un buen papel. Y volver a sentir esta alegría en el 2025 coronando una gran Liga Sudamericana invicta con Ferro", sostuvo el ala-pivot de “Verdolaga”.

El olavarriense destacó el valor de los logros obtenidos: "Me da alegría, felicidad, son momentos grabados que te quedan a uno. Cada año que arranca siempre está esa ilusión, es muy difícil salir campeón. Así que cuando me toque retirarme me llevo todos esos momentos en los cuales fui feliz".

Sobre el presente en Ferro, agregó: "El combustible es seguir con las mismas ganas, de venir día a día, de ver esas ganas del grupo de querer más. Paso este año y lo vengo disfrutando. Hicimos una gran Liga Sudamericana enfocados, siendo un equipo serio, con mucha hambre de querer ganarla. Coronamos invictos y pudimos darle y darnos una enorme alegría al club".

Ferro Carril Oeste logró su primer campeonato internacional en casi 40 años, pero la consagración en la Liga Sudamericana 2025 se suma a un extenso y prestigioso palmarés en la carrera de Alejandro Diez. A lo largo de los años, el ala pívot fue campeón del Súper8 en 2006 y 2009, obtuvo la Liga de las Américas en las temporadas 2007/08 y 2009/10, ganó la Liga Nacional en 2009/10 y 2010/11, la Copa Argentina y el torneo Interligas en 2010, además de los títulos Súper 4 y Súper 20 en 2021.

Con el título sudamericano logrado de manera invicta con Ferro, Diez continúa ampliando una trayectoria marcada por la vigencia, la competitividad y los logros en el más alto nivel del básquet nacional e internacional.

Fuente: Liga Nacional