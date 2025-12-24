Rural Bike: podios olavarrienses en “El Paraíso”

En el balneario “El Paraíso” de Laprida se corrió la tercera y ultima fecha de la competencia regional que reunió a importante cantidad de deportistas y significó la inauguración oficial de la temporada veraniega.

La actividad que marcó el final del campeonato arrancó a las 10 con la largada de la competitiva, quienes dieron dos vueltas al trazado para completar los casi 57 kilómetros mientras que la categoría Promocional giró en una oportunidad.

Matías Pollio ganó la general de la tercera y última fecha del Regional Lapridense con un tiempo de 1 hora 42 minutos y 46 segundos y en la rama femenil, la olavarriense María de los Ángeles García se impuso con comodidad en 2 horas 8 minutos y 32 segundos, para consagrarse campeona del Campeonato Regional que había tenido fechas previas en el Club Platense y en San Jorge.

También lograron completar el recorrido principal Debora Campillo, María Pedernera, Marcos Salías, Sergio Bravo, Guillermo Fernández, Lucas Espíndola, Juan Tonel, Guillermo Canozo, Agustín Fernández, Cristian Acevedo, Mariano Márquez, Nelson García, Walter Caballero, Javier Elbey, Esteban Juárez, Juan Avendaño, Gerardo García, Diego Soroeta, Diego Ramallo, Matías Corso, Martín Rollhaiser Demata, Raúl Lazarte, Pablo Magariño, Jacinto Caro y Norberto Pablo.

En la promocional, Emmanuel Vendeirinho de Olavarría y Karina Arce de La Madrid fueron quienes arribaron en primer lugar en la carrera que marcó el final del 2025.

Además, en la distancia corta también dijeron presentes en la última fecha Gisele Hernández Reyes, Nadia Zárate, Maximiliano Villalba, Lautaro Acevedo, Francisco Falcón, Lucas Padín y Jorge Picazo.

Ganadores y ganadoras olavarrienses por categoría:

Máster A1: Fernández Agustín (Sierras Bayas) /88pts

Máster B1: Salías Marcos (Olavarría) /80pts

Máster B2: Bravo Sergio (Olavarría) /94pts

Máster C2: García Gerardo (Olavarría) /72pts

Máster D2: Lazarte Raúl (Olavarría) /99pts

Damas B: García María de los Ángeles (Olavarría) /99pts

Promo C: Vendeirinho Emmanuel (Olavarría) /99pts

Fuente: Código Aventura