Se realizó una nueva Mesa de Trabajo Intersectorial en Sierra Chica

Días atrás se realizó la Tercera Mesa de Trabajo Intersectorial en Contexto de Encierro en el Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, en la Sede Académica Descentralizada “Inspector General Fabián Roberto Recofsky”.

Entre los principales temas abordados se destacaron las trayectorias educativas, atendiendo a la necesidad de cumplir el régimen académico como organizador institucional y lograr una escuela de puertas abiertas. También se dialogó acerca del acompañamiento del estudiante y su compromiso con la escuela una vez recuperada la libertad, centrándose en dar continuidad o finalizar los estudios.

Los docentes pusieron en valor el acompañamiento, la articulación y comunicación interinstitucional, agradeciendo el apoyo de las autoridades del Servicio Penitenciario. Además, enfatizaron en la importancia de mantener un trabajo articulado con los programas de este último, tal es el caso del PIATJA que se enfoca en acompañar las trayectorias y de la articulación con propuestas del mundo del trabajo enmarcado en trayectos flexibles.

La creación de la Subdirección de Inclusión abre las puertas hacia una mejora en la articulación, ya que focaliza el trabajo integrado entre la institución penal y la educativa.

Cabe mencionar que el régimen de detención que caracteriza a cada dependencia impacta directamente en la trayectoria, lo cual requiere un fuerte trabajo de articulación entre Educación y el SPB para poder acompañar la permanencia y asistencia en las aulas de los privados de la libertad.

Finalmente, fue anunciada la puesta en marcha de las Escuelas de Verano, una oferta para 200 estudiantes distribuidos proporcionalmente entre la matrícula de las instituciones educativas.

Participaron los inspectores de Educación Superior, Regional Adultos, de Área Artística, del CEF N° 100 y de Cursos de Formación Profesional: Jorgelina Piccinini, Juan Roa, Jorge Rinaldi, Víctor Davancen y Matías Varela. También, estuvieron presentes directivos del CFP N° 402, de la EEPA Nº 701, del CENS N° 455, del CEF N° 100 y del ISFT N° 130 anexo 330.

En representación de las Unidades de Sierra Chica participaron los subdirectores de Inclusión, el coordinador General de Cultura, Educación y Deporte, personal de la Oficina de Inclusión Social y delegadas, coordinadores de Cultura y Educación, del Programa de Jóvenes Adultos y de Formación Técnica.

Fuente: SPB.