Piden expulsar a Lemoine del Congreso por mofarse de los vuelos de la muerte

Organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) pidieron que el Congreso de la Nación expulse a la legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, de la Cámara de Diputados, por mofarse de las víctimas de los vuelos de la muerte, luego de presentar una denuncia penal en su contra por apología al terrorismo de Estado.

Es que, el sábado 20 de diciembre, Lemoine participó del programa FDC del canal Ánima Digital, conducido por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez. Durante la trasmisión, el panelista “Rino” Gammariello se mofó de las víctimas de los vuelos de la muerte, así como de Santiago Maldonado, a los que la diputada se plegó jocosamente.

“Con lo único que les va mal es con el agua, cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar y, si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, afirmó Gammariello riéndose, a los que se sumó la legisladora.

Ante las declaraciones, familiares y compañerosde Los 12 de la Santa Cruz salieron a repudiar las declaraciones, al afirmar que constituyen “una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino”.

En esa línea, el organismo de DDHH señaló que las declaraciones además constituyen una violación del artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito, por lo que adelantaron que presentarán una denuncia en la Justicia.

“La visita a genocidas quedó sin sanción; hoy hemos pasado a una abierta reivindicación del terrorismo de Estado, lo cual no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo, exigimos la separación inmediata de la diputada Lilia Lemoine de la Cámara de Diputados”, reclamaron desde el organismo de DDHH.

Vale señalar que, Los 12 de la Santa Cruz, entre quienes se encontraban las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce, junto a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, fueron secuestrados en diciembre de 1977 tras la infiltración de Alfredo Astiz.

Luego de ser torturadas en la ESMA, las mujeres fueron arrojadas vivas al mar desde un avión de Prefectura,la noche del 14 de diciembre de 1977. El Tribunal Oral Federal 5 acreditó estos hechos mediante el hallazgo de la aeronave y la aparición de cinco cuerpos.

“A Lemoine le queremos decir que es muy fácil burlarse y hacer declaraciones aberrantes en un streaming amigo, pero que venga al solar de la memoria donde están los cuerpos de las Madres Esther y Mary, Ángela y Leonie, o a la Plaza de Mayo, donde están las cenizas de Azucena. La vamos a estar esperando allí para que repita al lado de las tumbas esas declaraciones”, desafiaron con dureza los familiares de las víctimas.

Según informó Página 12, este no es el primer episodio del programa FDC relacionado con los vuelos de la muerte. En septiembre, Sarubbi afirmó: “Lo importante es que hoy tenemos un enemigo claro: los hijos de mil putas de los kukas, que están totalmente convencidos de dar un golpe de Estado y ni siquiera lo ocultan”.

“Igual, yo no sé los aconsejo porque la última vez que lo hicieron, ya sabemos lo que paso”, expresó Sarubbi, mientras que Gammariello completo en tono amenazante: “Terminaron buscando a los familiares en el Río de la Plata, cuarenta años, todavía no los encontraron, no hay que hacerse el pícaro”.