La UCR calificó al Presupuesto 2026 como "excesivamente austero"

En la mañana de este martes se llevó adelante la última Sesión Extraordinaria del año del Concejo Deliberante, en la que se trató el Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo Municipal.

Durante la jornada, el concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, fue uno de los primeros en tomar la palabra para brindar su análisis y perspectiva sobre la propuesta del oficialismo.

“Hoy voy a tratar de dar cuenta de nuestro análisis del Presupuesto Municipal 2026, el análisis de la Unión Cívica Radical. Según propias palabras de la Secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni, en su visita al Concejo Deliberante, este es un Presupuesto ‘prudente y equilibrado’. Pero, desde nuestro punto de vista, es excesivamente austero”, comenzó su exposición.

A su vez, sostuvo que se trata de “un nuevo año en donde vemos cómo la mayor parte del Presupuesto se destina a gastos corrientes. Se estima alrededor de 115 mil millones de pesos, que representan un total del 83,68% del gasto. Es decir, los recursos de los olavarrienses se destinan a mantener funcionando la Municipalidad y no mucho más. Vemos cómo van pasando los años y las obras con fondos propios cada vez son menos, y cómo los gastos cada vez son más”.

Por otra parte, afirmó que “como normalmente sucede, este Presupuesto no contempla recomposición salarial para los trabajadores municipales, como tampoco el ajuste de algunos contratos con servicios importantes. Esto hace ver difícil que este ejercicio no termine siendo deficitario, sobre todo al observar que el resultado financiero se estima en poco más que 85 millones de pesos”.

En esta misma línea, arremetió: “Vemos un oficialismo negado a escuchar, alejado del diálogo y el consenso. Creo que en estos dos años por venir el vecino de Olavarría entenderá el gran error que se cometió al otorgarle mayoría legislativa”.

“En las últimas semanas han mostrado la verdadera cara de lo que representan. Vivimos una renovación de autoridades del HCD sin intención de acercar posiciones, modificaciones en Mayores Contribuyentes y movimientos a las apuradas, y tal como vemos tendremos un tratamiento del Presupuesto donde harán valer la mayoría simple sin mayor esfuerzo por lograr alguna otra virtud. Sin dudas es una demostración de lo que se viene para adelante en este recinto”, aseveró.

Por último, el concejal de la UCR señaló: “Por todo esto, no vamos a acompañar el Presupuesto 2026. Creemos que Olavarría merece un planteo mucho más serio, planificado y a largo plazo de hacia dónde destinará sus recursos, y no una simple continuidad de mantener funcionando todo tal cual está. Sostendremos el compromiso ineludible de seguir de cerca todo lo actuado y ejecutado por el Gobierno Municipal, tal como nos caracteriza, cumpliendo con el mandato que nos otorgaron los ciudadanos del Partido de Olavarría”.