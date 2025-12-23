El oficialismo hizo pesar la mayoría y el HCD aprobó el Presupuesto Municipal 2026

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por mayoría el Presupuesto General de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio 2026. El proyecto elevado por el Ejecutivo municipal fue aprobado con el voto favorable por el bloque Fuerza Patria y rechazado por los bloques La Libertad Avanza, PRO, Por Más Libertad, Juntos por Olavarría y UCR.

Durante la jornada hubo un amplio debate y duras críticas por parte de la oposición hacía el Presupuesto y hacia la gestión municipal.

El Presupuesto 2026 asciende a $138.287.923.000 de los cuales el 55% corresponden a ingresos de origen municipal, mientras que el 45% son de origen provincial.

En cuanto a los gastos, el 39% está destinado al área de conducción superior que incluyen al sistema de Salud y también Seguridad. Le siguen la secretaría de Obras y Servicios Públicos (30%) y Desarrollo de la Comunidad (13%).

En cuanto a obra pública, el presupuesto 2026 incluye algunas obras como el pavimento para los barrios Lourdes y Trabajadores, equipamiento e infraestructura en localidades, la creación de una nueva celda en el Relleno Sanitario, la ampliación del Cementerio Loma de Paz, la 2° etapa Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona (Ex Matadero), la primera playa de camiones para Olavarría en inmediaciones de la Zona de Actividades Logísticas de Olavarría (ZALO).

También contempla la compra de aparatología de Salud por 700 millones de pesos, la construcción de 20 viviendas y colocación de nueva luminaria LED, entre otras. Asimismo, en infraestructura escolar está prevista una inversión por 2.862 millones de pesos.

Luego de la sanción del Presupuesto 2026, los ediles aprobaron en forma unánime un proyecto presentado por Fuerza Patria que establece la creación en el HCD de una comisión especial para el seguimiento de la concesión y prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Coopelectric.

También se aprobó un pedido de informes del bloque UCR referido a la creación de la residencia para estudiantes provenientes de zonas rurales.

Previamente, se había aprobado la ordenanza referida a la Campaña de Lucha contra la Tucura período 2025-2026 en asamblea de concejales y mayores contribuyentes.

Pasadas las 13 horas, tuvo lugar la presentación del informe de gestión anual por parte de la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, en el marco de la ordenanza 4552/20.