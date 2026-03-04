Presentan un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses

El senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal en las unidades penitenciarias. La propuesta busca impedir que las personas privadas de la libertad utilicen dispositivos móviles para cometer delitos o mantener comunicaciones sin control desde el interior de los penales.

El legislador de la oposición difundió la iniciativa a través de un mensaje público en el que cuestionó la situación actual dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese marco, Campbell denunció que desde distintas cárceles bonaerenses los detenidos continúan delinquiendo desde prisión mediante el uso de teléfonos celulares y redes sociales.

“En las cárceles de la Provincia los presos siguen delinquiendo desde adentro. Además de usar celulares para eso, hacen TikToks, vivos, asados, juegan a la play. Una vergüenza”, expresó Campbell en su publicación, donde además remarcó que muchos de los detenidos que protagonizan esas situaciones cumplen condenas por delitos graves. “Hablamos de delincuentes presos condenados por homicidios luego de matar y destruirle la vida a tantas familias. Esto no puede seguir pasando”, fustigó.

A partir de este diagnóstico, el dirigente del PRO defendió la necesidad de avanzar con una serie de cambios normativos para restringir el uso de tecnología dentro de los penales. Según planteó el representante de la Sexta sección, el objetivo central del proyecto consiste en impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos móviles o internet para organizar delitos desde prisión.

Bajo esa premisa, el referente opositor también cuestionó el funcionamiento actual del sistema penitenciario y advirtió sobre el impacto que tiene el uso de celulares en cárceles, al sostener que genera un escenario de impunidad y convierte a los penales en verdaderos “call centers del delito”.

“Este proyecto es sentido común: presos sin celular, con inhibidores de señal para que no hablen por teléfono ni tengan acceso a internet y controles periódicos”, sostuvo Campbell al explicar los alcances de la propuesta que impulsa en la Legislatura bonaerense.

Según explicó Campbell en la presentación del proyecto, la iniciativa busca bloquear las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet desde el interior de las unidades penitenciarias. De acuerdo con el legislador bonaerense, la medida apunta a limitar no solo el uso de celulares, sino especialmente las aplicaciones digitales que hoy permiten a los detenidos mantener contactos y coordinar maniobras delictivas desde prisión.

Además, la propuesta establece controles periódicos en pabellones, visitas y sobre el personal penitenciario, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención y evitar el ingreso o la circulación de dispositivos electrónicos dentro de las unidades carcelarias.