Concejales finalizaron las recorridas por el sistema de salud municipal

Días atrás se realizó la última recorrida de los concejales por el sistema de salud municipal, en el marco de una propuesta impulsada por el Ejecutivo para consolidar un esquema de gestión “abierto y transparente”.

Durante la jornada, los ediles visitaron el Laboratorio Clínico, el Hospital de Pediatría y la Neonatología Integral del Centro (NIC), acompañados por el subsecretario de Salud Médica y director del Hospital Municipal, Dr. Fernando Alí, y los profesionales responsables de cada área.

En el Laboratorio Clínico, la jefa de servicio Cecilia Melo y en el de Microbiología las bioquímicas Eugenia Tachella y Belén Leardini mostraron las instalaciones, el equipamiento y detallaron el proceso de análisis de muestras provenientes no sólo de Olavarría sino también de localidades vecinas como La Madrid y Laprida.

Fernando Alí destacó la complejidad del servicio: “Este es un laboratorio de mucha complejidad y es uno de los que más determinaciones ofrece en toda la región, algunas de las cuales en el privado directamente no se ofrecen”.

Las profesionales señalaron que desde noviembre de 2025 se implementó el software de gestión “Next Lab”, que automatizó la carga de datos y la notificación de resultados. Esta herramienta permitió agilizar los tiempos de trabajo y reducir las probabilidades de error humano.

Los concejales también conocieron el nuevo equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular, presentado días atrás por el intendente Maximiliano Wesner. Según explicaron las biólogas moleculares Constanza Mayordomo y Rocío Larreche, la incorporación permite mejorar y multiplicar el procesamiento simultáneo de muestras.