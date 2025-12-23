Comenzó la temporada de verano para niñeces y adolescencias en Base Bonino

Este lunes se dio inicio a una nueva temporada de verano destinada a niñas, niños y adolescentes que participan de los servicios y programas de la Dirección de Niñeces y Adolescencias del Municipio de Olavarría.

La apertura tuvo lugar en la Base Bonino, donde se desarrollarán todas las actividades recreativas y educativas destinadas a las niñeces en el horario de la mañana. Allí, los grupos que asisten a los Centros de Día comenzaron la jornada disfrutando de juegos, inflables acuáticos y pileta, en una propuesta pensada para el disfrute, el cuidado y la promoción de derechos durante el verano.

Por su parte, las y los adolescentes participarán de las actividades en el horario de la tarde, en el Bioparque Municipal La Máxima, donde contarán con propuestas recreativas propias de esta etapa. Asimismo, dispositivos como el Centro de Día Mujeres Adolescentes y Espacio Adolescente alternarán sus jornadas entre el Bioparque La Máxima y la pileta del predio Espacio.

Con el inicio de esta nueva temporada, el Municipio reafirma su compromiso en garantizar espacios de recreación, contención y acceso a propuestas de calidad para las niñeces y adolescencias de Olavarría, promoviendo el encuentro, el juego y el fortalecimiento de vínculos en entornos seguros y cuidados.