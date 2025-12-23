Culminó el curso de Capacitación en Servicio para Cuidadores de Personas Mayores

Este lunes por la mañana se llevó a cabo la entrega de certificados del Curso de Capacitación en Servicio para Cuidadores de Personas Mayores, en un acto realizado en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal. La propuesta formativa se desarrolló en el marco del Programa Municipal de Acompañamiento a Instituciones de Larga Estadía y contó con una serie de nueve encuentros presenciales con contenidos teóricos y prácticos, dictados por profesionales especializados en la temática.

En total fueron 40 las personas que finalizaron el curso de manera satisfactoria, completando el trayecto formativo y recibiendo su correspondiente certificación tras cumplir con los requisitos de asistencia y la aprobación de la evaluación final. Cabe destacar que la certificación fue emitida por el Equipo Regional de Capacitación y la Región Sanitaria IX.

Esta propuesta de formación profesional consistió en una iniciativa que surgió a partir de la articulación y el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires —a través de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y Región Sanitaria IX—, el Consejo Administrativo de Salud y la Coordinación de Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio.

El curso tuvo como objetivo principal brindar a las y los participantes conceptos y herramientas fundamentales para el cuidado de las personas mayores, al tiempo que se buscó poner en valor el rol y la función social de quienes desempeñan tareas de cuidado en instituciones y en la comunidad.

Las clases estuvieron a cargo de las licenciadas María Luz Riva de Neira y Carla Bonaldo, junto al licenciado Luis Caggiano, responsable de los contenidos prácticos.