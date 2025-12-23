Maximiliano Wesner encabezó el tradicional Brindis de Fin de Año en el Municipio

Al mediodía de este martes, en el hall del Palacio San Martín, se realizó el tradicional Brindis de Fin de Año, que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner.

En la oportunidad participaron trabajadores municipales de las diferentes áreas para compartir este momento tan especial, en las vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En tal ocasión, el intendente Wesner agradeció a todo el personal “por el recorrido que llevamos adelante en estos dos años de gestión, la gestión municipal tiene como eje de troncal a los trabajadores y las trabajadoras, la hacen ustedes todos los días, ustedes le dan el sentido”.

“Sepan que cada uno de ustedes es fundamental para la gestión que llevamos adelante todos los días. Nada se construye en soledad, todo se construye en equipo”, sostuvo.

Sobre el final de su discurso, el Intendente deseó “que tengan una linda Navidad con mucho amor, en familia, con quien más quieren. Pero también, y si no nos vemos, que tengan un excelente 2026. Que venga un poquito mejor. Creo que puede ser posible si seguimos en este camino trabajando juntos como nos proponemos. Feliz Navidad, próspero año nuevo para ustedes y para cada una de sus familias”.