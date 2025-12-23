Avanza el incendio rural en Villarino y refuerzan el operativo regional

Un incendio rural de gran magnitud continúa fuera de control en el partido de Villarino y ya arrasó con unas 5.600 hectáreas, según registros satelitales oficiales. El foco principal se desarrolla en la zona rural de Mayor Buratovich, a unos 90 kilómetros al sudoeste de Bahía Blanca, y mantiene en máxima alerta a los equipos de emergencia por el riesgo de propagación.

El operativo en el lugar reúne a once dotaciones de bomberos voluntarios, con más de un centenar de efectivos desplegados en el terreno. Las brigadas provienen de las localidades vecinas de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Stroeder, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Pradere, en un esquema de coordinación regional.

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana del distrito, Gustavo Pacheco, confirmó la gravedad del escenario y advirtió que el fuego aún no está controlado. “Según los registros satelitales disponibles la superficie afectada alcanza aproximadamente 5.600 hectáreas. El fuego no se encuentra controlado ni extinguido, están trabajando todas las dotaciones de bomberos del distrito”, sostuvo el funcionario.

En ese marco, Pacheco explicó que el operativo se amplió durante las últimas horas tras la activación del Sistema Operativo de Organización Regional, dispuesto por el jefe de bomberos de Hilario Ascasubi para permitir la llegada de dotaciones de otras regiones y reforzar el combate contra el incendio.

Además, el despliegue también sumó apoyo aéreo para frenar el avance del incendio, con la incorporación de un avión hidrante que opera desde la pista de Algarrobo y actúa sobre los sectores más comprometidos.

De acuerdo con la información oficial, el incendio presenta un único frente activo de aproximadamente 1.000 metros, con un avance sostenido hacia el norte. El objetivo central del operativo apunta a evitar que las llamas alcancen nuevas áreas productivas y caminos rurales de circulación habitual.

No obstante, el funcionario a cargo del operativo remarcó que las condiciones climáticas y geográficas complican de manera constante las tareas de extinción. “Hay médanos, hay subida y mucha densidad de vegetación. Por lo tanto, cualquier cambio de viento, como hubo ayer, hace que el fuego se haga más intenso”, explicó Pacheco.

En paralelo, productores rurales y vecinos de la zona alertaron por graves daños materiales provocados por el fuego, que incluirían animales muertos, una vivienda, un galpón y maquinaria agrícola. Desde el municipio, que conduce el vecinalista Carlos Bevilacqua, indicaron que el relevamiento de pérdidas continúa y destacaron el trabajo sostenido de bomberos, trabajadores rurales y personal municipal desde el fin de semana.