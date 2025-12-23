Continúa el ciclo “Bailes en la Plaza” en Sierras Bayas | Infoeme
Continúa el ciclo “Bailes en la Plaza” en Sierras Bayas

Desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas se invitó a toda la comunidad del Partido de Olavarría a participar de las próximas jornadas del ciclo “Bailes en la Plaza”, que se desarrollarán los días jueves 25 y domingo 28 de diciembre.

La propuesta comenzará en ambos casos a las 18 horas, en el Paseo de Artesanos (Rivadavia entre Julio A. Roca y Colombo),  con la presentación de la banda “Queso y Dulce” prevista para el día jueves. En tanto que el domingo tocará Gonzalo Salicio.

Cabe agregar que el evento contará con servicio de cantina y es organizado conjuntamente por la Delegación Municipal de Sierras Bayas y las distintas instituciones del pueblo.

