El Intendente realizó el brindis de fin de año junto a referentes institucionales y vecinales

En el cierre de la tarde de este lunes se desarrolló en las escalinatas de la Casa del Bicentenario el tradicional brindis de fin de año junto a instituciones y entidades del Partido. La actividad, que contó con un gran acompañamiento de la comunidad local, fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner.

Para la ocasión se invitó a referentes e integrantes de asociaciones, entidades e instituciones intermedias que representan el entramado social y productivo de Olavarría con el objetivo no sólo de disfrutar un espacio de vinculación, de diálogo y celebración, sino también de reconocimiento a la labor desarrollada durante el 2025 y, principalmente, hacer un llamado a continuar por esta senda del trabajo articulado y conjunto.

“La ciudad que nos gusta la construimos entre todos. Y para ello se necesita del compromiso. Les agradezco por estar hoy acá, en este brindis, poder encontrarnos y vernos. Veo representantes de tantas instituciones, que nos hemos cruzado tantas veces y eso me honra y me pone muy contento. La historia de la ciudad de Olavarría valora el compromiso y la enorme responsabilidad de estar al frente de una institución, o participar al menos de ella, de dedicarle tiempo, de dedicarle ese tiempo que sin saberlo muchas veces es el tiempo no solamente de la institución, sino el tiempo que necesitan y nos piden tantos vecinos. Celebro y brindo por eso”, expresó el intendente de Olavarría.

Por último, Wesner expresó que “con total sinceridad, mirándolos a los ojos a todos, les agradezco enormemente la manifestación plena de la voluntad de estar, celebrar y brindar por una linda Navidad y por un próspero año nuevo. Que el 2026 nos encuentre de la misma forma. Posiblemente, más fortalecidos, más cercanos, porque en tiempos tan difíciles las comunidades necesitan hombres y mujeres fuertes. Por esa valentía, por el coraje y por el compromiso, les digo, ‘salud’. Gracias en nombre de todos los olavarrienses, muy feliz Navidad y próspero año nuevo”, concluyó.