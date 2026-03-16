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 - 16 de Marzo de 2026 | 13:15

Tramitan la reapertura del geriátrico que se incendió en enero

El edificio ubicado en el barrio Isaura fue refaccionado y avanzan las gestiones ante el ministerio de Salud de la Provincia para volver a ponerlo en funcionamiento. Como consecuencia del trágico episodio murieron siete personas. 

 

Pasaron casi dos meses y medio del trágico incendio en la Residencia de la Sabiduría”, que se cobró la vida de siete adultos mayores que vivían allí.

 

El siniestro ocurrió el 5 de enero por la noche en 25 de Mayo y Calle 110, barrio Isaura, y dejó severos daños materiales que eran visibles para todo aquel que pasaba por el lugar. Ahora, una nueva recorrida permitió apreciar que el inmueble fue refaccionado y reacondicionado para volver a funcionar.

 

Fuentes consultadas confirmaron a este medio que el propietario está “tramitando la reapertura con Provincia”, específicamente, con el Ministerio de Salud bonaerense. 

 

 

Por otro lado, desde la UFI 4 que interviene en la causa, caratulada “incendio o estrago culposo”, indicaron que se realizará una pericia en seguridad e higiene. Aguardan por el listado de peritos que serán sometidos a sorteo.

 

El pasado jueves, en el marco de la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron un pedido de informes (aprobado por unanimidad) para conocer la situación de la Residencia de la Sabiduría. 

 

Manifestaron su preocupación por la falta de habilitación de los hogares de estas características y pidieron información sobre sobre inspecciones, documentación, medidas preventivas y asistencia a las familias afectadas.

 

 

 

 

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