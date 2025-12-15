La secretaria de Hacienda municipal explicó el proyecto de Presupuesto 2026 en el HCD

La Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría recibió este lunes a la secretaria de Economía y Hacienda municipal, María Eugenia Bezzoni, quien expuso los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto General de Recursos y Gastos correspondiente al Ejercicio 2026.

Durante el encuentro del que también participó la jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landívar, la titular del área económica brindó una explicación técnica del expediente y respondió las consultas que habían sido elaboradas previamente por concejales y concejalas de los distintos bloques.

El Presupuesto municipal 2026 prevé un monto total de ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y siete millones novecientos veintitrés mil pesos ($138.287.923.000).

En su exposición, Bezzoni contextualizó el proyecto enviado por el Ejecutivo en un escenario de continuidad en la caída de los ingresos municipales, principalmente a partir de la disminución de la recaudación por el Derecho de Explotación de Canteras, así como también por la baja en la coparticipación bruta distribuida, entre otros conceptos.

Con anterioridad los ediles integrantes de la Comisión de Legislación habían recibido a representantes de la Comisión de Lucha Contra las Plagas, quienes presentaron el informe correspondiente a la última campaña de control de la tucura.

Cabe recordar que el próximo martes 23 de diciembre el Honorable Concejo Deliberante llevará adelante una sesión extraordinaria para el tratamiento del Presupuesto 2026 y de la ordenanza para la implementación del Programa de Lucha contra la Tucura, que será abordada en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Ese mismo día, la jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landívar, también presentará el informe anual de gestión 2025.