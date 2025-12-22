Se sortearon y adjudicaron los lotes con servicios del Programa Municipal para Sierra Chica

En el mediodía de este lunes se llevó a cabo en el Club Sierra Chica el sorteo público y adjudicación de lotes con servicios, enmarcado en el Programa Municipal para la localidad. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez.
“La verdad que estamos muy contentos. Lo mencionaba el viernes en Loma Negra y se los reiteró hoy aquí en Sierra Chica. Este programa se traduce en poder planificar y ordenar el suelo urbano, pero principalmente en poder ordenar la vida familiar, la vida en comunidad, la vida en la localidad, que es lo que queremos y para lo que trabajamos”, expresó el jefe comunal.
Wesner ponderó que “entre proceso de inscripción, acto administrativo posterior y ejecución de obra, llevamos 250 lotes con servicios en las localidades. Más de 350 en todo el partido de Olavarría. Hoy es el turno de Sierra Chica, esta querida localidad donde ustedes, quienes nacieron o viven aquí, van a poder planificar el sueño de la casa propia”.
Vale recordar que se trató de un total de 31 lotes con servicios, que estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal de Sierra Chica.
“Lo hacemos de manera conjunta con ustedes, con un gran trabajo de la Dirección de Casa de Tierras y de Regularización Dominial, a quienes agradezco nuevamente por hacerlo posible, por pensarlo, por compartirlo y por también tomar la necesidad de las familias de Sierra Chica”, concluyó el jefe comunal.
Listado completo de las personas sorteadas
Rasjido, Carlos Alfredo
Reynoso, Nélida Mabel
Vela, Juan Ángel
Marchiani Gómez, María Lourdes
Álvarez, Luciana María Belén
Billegas, Franco Fabián
Vales, Camila Anahí
Ribas, José Luis
Santana, María Valeria
Vázquez, Carolina Del Mar
Nexhip, Egardo Emilio
Zubiri, Damián Martin
Pereyra, Carlos Abel
Chuychuy, Ricardo Javier
Almada, Rocío Agustina
Nieva, Víctor Salomón
Lorenzen, Cristian Omar
García, Micaela
Taborda, Marina
Moyano, María Luz
Battigell,i Johanna
Sandes, Martin
Irigoyemborde, Diego German
Vázquez, Diana Beatriz
Rovira, Axel Daniel
Cuello, Érica Paola
Zang, Esteban Valdir
Fini, Camila Soledad
Otermin, Loana Guadalupe
Romero, Verónica Analía
Viera, Emmanuel Juan Rodolfo
Suplentes
Crevatin Jennifer Noemi
Roldan Nuri Rosana
Krohling Lucas Daniel
Calzoni Jonathan Javier
Staldecker Lado Daniel Ariel