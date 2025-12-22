Se sortearon y adjudicaron los lotes con servicios del Programa Municipal para Sierra Chica

En el mediodía de este lunes se llevó a cabo en el Club Sierra Chica el sorteo público y adjudicación de lotes con servicios, enmarcado en el Programa Municipal para la localidad. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez.

“La verdad que estamos muy contentos. Lo mencionaba el viernes en Loma Negra y se los reiteró hoy aquí en Sierra Chica. Este programa se traduce en poder planificar y ordenar el suelo urbano, pero principalmente en poder ordenar la vida familiar, la vida en comunidad, la vida en la localidad, que es lo que queremos y para lo que trabajamos”, expresó el jefe comunal.

Wesner ponderó que “entre proceso de inscripción, acto administrativo posterior y ejecución de obra, llevamos 250 lotes con servicios en las localidades. Más de 350 en todo el partido de Olavarría. Hoy es el turno de Sierra Chica, esta querida localidad donde ustedes, quienes nacieron o viven aquí, van a poder planificar el sueño de la casa propia”.

Vale recordar que se trató de un total de 31 lotes con servicios, que estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal de Sierra Chica.

“Lo hacemos de manera conjunta con ustedes, con un gran trabajo de la Dirección de Casa de Tierras y de Regularización Dominial, a quienes agradezco nuevamente por hacerlo posible, por pensarlo, por compartirlo y por también tomar la necesidad de las familias de Sierra Chica”, concluyó el jefe comunal.

Listado completo de las personas sorteadas

Rasjido, Carlos Alfredo

Reynoso, Nélida Mabel

Vela, Juan Ángel

Marchiani Gómez, María Lourdes

Álvarez, Luciana María Belén

Billegas, Franco Fabián

Vales, Camila Anahí

Ribas, José Luis

Santana, María Valeria

Vázquez, Carolina Del Mar

Nexhip, Egardo Emilio

Zubiri, Damián Martin

Pereyra, Carlos Abel

Chuychuy, Ricardo Javier

Almada, Rocío Agustina

Nieva, Víctor Salomón

Lorenzen, Cristian Omar

García, Micaela

Taborda, Marina

Moyano, María Luz

Battigell,i Johanna

Sandes, Martin

Irigoyemborde, Diego German

Vázquez, Diana Beatriz

Rovira, Axel Daniel

Cuello, Érica Paola

Zang, Esteban Valdir

Fini, Camila Soledad

Otermin, Loana Guadalupe

Romero, Verónica Analía

Viera, Emmanuel Juan Rodolfo

Suplentes

Crevatin Jennifer Noemi

Roldan Nuri Rosana

Krohling Lucas Daniel

Calzoni Jonathan Javier

Staldecker Lado Daniel Ariel