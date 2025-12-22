Bianco anunció que la Provincia ya no enfrenta juicios por la deuda reestructurada de Vidal

La administración de Axel Kicillof dio por cerrado el proceso de reestructuración de la deuda externa contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal, tras finalizar los litigios pendientes en tribunales de los Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó el entendimiento con los acreedores y destacó el anuncio durante su habitual conferencia de prensa de los lunes.

El funcionario provincial detalló que la semana pasada concluyeron las últimas causas judiciales vinculadas al canje de deuda que la gestión de Kicillof llevó adelante entre 2020 y 2021. Según precisó Bianco, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, confirmó la satisfacción total de las sentencias y dio por terminados todos los juicios asociados a ese proceso.

El ministro bonaerense señaló que la reestructuración constituyó una de las primeras decisiones económicas del actual Gobierno provincial y que el titular de Economía, Pablo López, llevó adelante esa política por instrucción del Gobernador. Es que, la administración kicillofista recibió una deuda en moneda extranjera con vencimientos concentrados en los primeros años de mandato, lo que obligó a abrir una negociación con acreedores internacionales.

Durante ese proceso, la Provincia propuso una reducción de capital, una baja en las tasas de interés y una extensión de los plazos de pago. Este esquema permitió que el 97,66% de los montos adeudados ingresara al canje original y consolidara una reestructuración que el ministro de Gobierno, calificó como “exitosa”.

En tanto, el porcentaje restante de bonistas que no aceptó el acuerdo inicial inició demandas contra el Estado provincial en tribunales estadounidenses y mantuvo abiertos los litigios, durante los últimos años. “Obviamente, como suele suceder en estos casos, tuvieron una sentencia firme a favor, pero nosotros planteamos una nueva mediación para que ingresen a un nuevo canje en los mismos términos que habíamos cerrado con los otros acreedores”, indicó Bianco.

Para cerrar este frente judicial, el Ejecutivo de Kicillof impulsó una nueva instancia de mediación con los demandantes. El entendimiento final incluyó un pago en efectivo de 38,7 millones de dólares y la entrega de bonos en moneda extranjera con vencimiento en 2037, bajo las mismas condiciones que el canje de 2021, por un total de 169 millones de dólares.

“De esta manera cerramos un capítulo que es la reestructuración de la deuda y evitamos que la Provincia siga teniendo litigios y juicios en contra”, sostuvo Bianco. “Así que esa es una muy buena noticia […] deben estar muy contentos los mercados con esta situación”, agregó el dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Con la validación judicial del acuerdo, la Provincia dejó sin efecto los juicios pendientes en los Estados Unidos y despejó un frente de litigios que impactaba sobre su situación financiera. Por caso, desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que el cierre del proceso permite ordenar el perfil de endeudamiento heredado y aportar previsibilidad a las cuentas públicas.