Las fotos del campeón del fútbol de Olavarría En la noche del domingo llegó a su fin la temporada del fútbol olavarriense y fue con la consagración de Ferro en el Buglione Martinese.

Ferro se quedó con el título de campeón del Torneo Oficial "José Antonio `Tito´ Alonso" y podes revivir la Final de la competencia liguista en la lente de Andrés Arouxet.