Lunes 22 de Diciembre 2025 - 13:24hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 22 de Diciembre de 2025 | 13:12

Las fotos del campeón del fútbol de Olavarría

En la noche del domingo llegó a su fin la temporada del fútbol olavarriense y fue con la consagración de Ferro en el Buglione Martinese.

Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet
Fotos: Andrés Arouxet

Ferro se quedó con el título de campeón del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y podes revivir la Final de la competencia liguista en la lente de Andrés Arouxet.

 

