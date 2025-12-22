Las fotos del campeón del fútbol de Olavarría

Ferro se quedó con el título de campeón del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y podes revivir la Final de la competencia liguista en la lente de Andrés Arouxet.
